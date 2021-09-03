Обзор иноСМИ: Иордания обратилась к России

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Фото: Reuters Reuters

Осаждаемая беженцами Иордания обратилась к России

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Экс-министр информации Иордании, журналист Салех Аль-Колаб заявил, что сирийский город Деръа, «ворота в Иорданию», превратился в оплот террористов. В своем материале для Asharq Al-Awsat он рассказал, что именно с этим связан визит короля Иордании Абдаллы II в Москву.

Аль-Колаб отметил, что за последние годы в Иорданию бежали около миллиона сирийцев, это не только стало экономическим и социальным бременем для страны, но и угрожает ее безопасности. По мнению автора, Россия - единственная страна, способная «контролировать сирийские дела и остановить проникновение сирийцев в Иорданию». Страна «больше не может терпеть весь этот человеческий поток, особенно с севера, превратившегося в большой террористический склад», заключил он.

Как Россия примирила сирийские регионы

Турецкое издание Anadolu рассказало, что сирийским властям и руководству региона Даръа удалось договориться о перемирии благодаря России. Российская военная полиция вошла в квартал Даръа аль-Балад, по данным источником Anadolu, режим прекращения огня продлится три дня.

В рамках договоренности некоторые жители квартала начали сдавать оружие (именно этого требовали власти). Те, кто не хочет отказываться от оружия, должны покинуть квартал и мигрировать на север страны.

«Как в СССР»: американцы похвалили Литву за противостояние Китаю

Более десяти членов Конгресса США поддержали Литву в дипломатическом споре с Китаем и заявили о «решительной воле» страны «в борьбе с растущим влиянием Коммунистической партии Китая в Европе». Об этом сообщает Delfi.

Речь идет о решении Литвы покинуть формат сотрудничества «17+1» (часть китайской инициативы «Один пояс - один путь»). Американские конгрессмены поддержали это решение, отметив, что Литва «лучше других понимает, что значит жить под давлением брутального автократического режима». По их мнению, современный Вильнюс выступает против китайских коммунистов, как прежние поколения вставали против СССР.

США включили Эстонию в список опаснейших стран

Госдепартамент США включил Эстонию в список самых опасных для американских путешественников стран. Об этом рассказала Postimees.

Такое решение связано с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в Эстонии. Также в список вошли Азербайджан, Лаос, Швейцария, Сент-Люсия, Оман и Северная Македония.

Как идея «Украины-Руси» приближает Киев к Москве

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович предложил переименовать Украину в «Русь-Украину», а конфликт в Донбассе называть «русско-российской войной». Как отмечает «Страна», Арестович хочет «отобрать» у России «бренд русских», но эффект может оказаться противоположным.