Литва отозвала посла из Пекина

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы отозвало своего посла в Китае Диану Мицкявичене для консультаций. Об этом сообщает пресс-служба литовского ведомства.

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В МИД подчеркнули, что отзывают дипломата для консультаций на фоне дипломатического конфликта с Китаем.

При этом в министерстве отметили, что посольство Литвы в Пекине продолжает работать «в штатном режиме».

10 августа Китай отозвал посла из Литвы после того, как в Вильнюсе решили открыть диппредставительство Тайваня. Пекин выразил решительный протест против подобного шага и обратился к литовской стороне с просьбой отозвать своего представителя из КНР.

В ответ на это в Литве заявили о намерении развивать «взаимовыгодные отношения с Тайванем, как это делают многие другие страны Европейского союза (ЕС) и остального мира».