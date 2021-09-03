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Литва отозвала посла из Пекина

Lenta.ruиещё 2
54 минуты назад

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы отозвало своего посла в Китае Диану Мицкявичене для консультаций. Об этом сообщает пресс-служба литовского ведомства.

Литва отозвала посла из Пекина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В МИД подчеркнули, что отзывают дипломата для консультаций на фоне дипломатического конфликта с Китаем.

При этом в министерстве отметили, что посольство Литвы в Пекине продолжает работать «в штатном режиме».

10 августа Китай отозвал посла из Литвы после того, как в Вильнюсе решили открыть диппредставительство Тайваня. Пекин выразил решительный протест против подобного шага и обратился к литовской стороне с просьбой отозвать своего представителя из КНР.

В ответ на это в Литве заявили о намерении развивать «взаимовыгодные отношения с Тайванем, как это делают многие другие страны Европейского союза (ЕС) и остального мира».

Тайвань вышел из-под контроля Пекина в 1949 году, когда после поражения в гражданской войне туда ушли представители китайской партии Гоминьдан. Несмотря на это, КНР продолжает считать остров своей территорией.

В мире,МИД,ЕС,Литва,Китай,
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