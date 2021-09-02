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Глава Свободной демпартии Германии призвал ЕС изменить санкции против России

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
41 минуту назад

Санкции ЕС против России должны быть более точечными, заявил председатель Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер.

В Германии захотели изменить санкции против России
Фото: EPAEPA

Нынешние санкции, по мнению Линднера, влияют на всех жителей России и позволяют властям страны «изобразить себя жертвой». При этом Линднер считает, что Россия должна изменить свою политику и «соблюдать правила распорядка» общего европейского дома.

Он призвал не допустить со стороны России «шантажа Украины» с помощью «поставок газа». По его словам, необходимо учитывать украинские интересы в вопросе реализации проекта «Северный поток – 2». Кроме того, Линднер выступил за принятие так называемого акта Магнитского передает ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle.

Напомним, данные опроса, проведенного в конце августа институтом изучения общественного мнения INSA по заказу Bild am Sonntag, свидетельствуют, что за Свободную демократическую партию на сентябрьских выборах в Бундестаг готовы проголосовать 13% избирателей.

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