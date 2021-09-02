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Зеленский: Байден поддержал вступление Украины в НАТО

Газета.Ru
42 минуты назад

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов, что президент США Джо Байден лично поддерживает стремление Украины стать членом НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию брифинга в эфире телеканала «Украина-24».

Зеленский: Байден поддержал вступление Украины в НАТО
Фото: Evan Vucci/APEvan Vucci/AP

«Говорили много о НАТО — о месте, роли, и где Украина в этом альянсе. < > Я слышал, что президент [США Джо Байден] лично поддерживает Украину относительно предоставления членства в НАТО, но каким будет путь, сейчас мне сложно вам сказать», — рассказал Зеленский.

Он находится с рабочим визитом в США, где в среду, 1 сентября, встретился с Байденом.

Ранее в США назвали условия, выполнение которых позволит Украине соответствовать стандартам альянса. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, от украинских властей требуется провести реформы, которые поспособствуют установлению верховенства закона, модернизации оборонного сектора и наращиванию экономического роста.

До этого глава американского министерства обороны Ллойд Остин заявил, что США поддерживают членство Украины в НАТО, поэтому военные ведомства двух стран подпишут соглашение о поддержке реформ, необходимых для членства в альянсе.

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