Зеленский: Байден поддержал вступление Украины в НАТО

«Говорили много о НАТО — о месте, роли, и где Украина в этом альянсе. < > Я слышал, что президент [США Джо Байден] лично поддерживает Украину относительно предоставления членства в НАТО, но каким будет путь, сейчас мне сложно вам сказать», — рассказал Зеленский.