Байден захотел вернуться в Украину

В среду в Вашингтоне состоялась встреча президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Американский лидер заявил, что США и Украина возобновят работу комиссии по стратегическому партнерству. Его слова передает пресс-служба Белого дома.
«Мы возобновляем работу комиссии по стратегическому партнерству между нашими странами и создаем новый механизм по стратегической обороне и новый пакет оборонной помощи на сумму 60 миллионов долларов», – сказал Байден.
Американский президент также пообещал помочь Украине в вопросе евроинтеграции, отметив, что США по-прежнему стоят на позиции поддержки украинской территориальной целостности перед «лицом российской агрессии».
На встрече Байден также понадеялся, что когда-нибудь вновь посетит Украину, в которой он последний раз был в 2017 году с рабочим визитом в должности вице-президента США.