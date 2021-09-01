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Байден захотел вернуться в Украину

РИА "ФедералПресс"
42 минуты назад

В среду в Вашингтоне состоялась встреча президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Американский лидер заявил, что США и Украина возобновят работу комиссии по стратегическому партнерству. Его слова передает пресс-служба Белого дома.

Байден захотел вернуться в Украину
Фото: Yuri Gripas Pool via CNP / CNP/AdMedia / globallookpress.comYuri Gripas Pool via CNP / CNP/AdMedia / globallookpress.com

«Мы возобновляем работу комиссии по стратегическому партнерству между нашими странами и создаем новый механизм по стратегической обороне и новый пакет оборонной помощи на сумму 60 миллионов долларов», – сказал Байден.

Американский президент также пообещал помочь Украине в вопросе евроинтеграции, отметив, что США по-прежнему стоят на позиции поддержки украинской территориальной целостности перед «лицом российской агрессии».

На встрече Байден также понадеялся, что когда-нибудь вновь посетит Украину, в которой он последний раз был в 2017 году с рабочим визитом в должности вице-президента США.

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