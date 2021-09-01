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Зеленский попросил Байдена о помощи в освобождении 450 «пленных украинцев»

News.ruиещё 5
49 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский попросил помочь американского президента Джо Байдена посодействовать в освобождении 450 «пленных украинцев», которые якобы находятся на территориях неподконтрольного Киеву Донбасса и России. Об этом украинский лидер сообщил в ходе двухсторонней встречи в Вашингтоне. Трансляцию вёл в своём Telegram-канале украинский телеканал «Дом».

Зеленский попросил у Байдена помощи в освобождении 450 "пленных украинцев"
Фото: ReutersReuters

Мы передали вашей команде список всех пленных Украины. Мы подготовили списки людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России. И их около 450 человек, - сказал Зеленский.

Он также обратился с вопросом о том, «какую помощь могут сделать США» в решении этой проблемы. Кроме того Зеленский заявил, что хотел бы обсудить роль США в урегулировании конфликта в Донбассе.

Также Зеленский рассказал Байдену о жертвах среди украинцев за время конфликта на юго-востоке Украины.

«Мы потеряли 15 тысяч лучших людей», - напомнил Зеленский Байдену.

Ранее Зеленский выразил признательность руководству НАТО за то, что вооружённые силы Альянса присутствуют в Черноморском регионе. Однако он сообщил, что уровень сотрудничества между Украиной и НАТО недостаточен.

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