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СМИ: Берлускони вновь госпитализировали

ТАССиещё 3
1 час назад

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони вновь госпитализирован в Милане. Об этом сообщает в среду телеканал Rainews24 со ссылкой на партийные источники.

Берлускони вновь госпитализировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их данным, он проходит обследование. На прошлой неделе Берлускони уже ложился в эту же клинику - "Сан-Раффаэле", его выписали уже на следующий день. Как отмечало агентство ANSA, экс-премьер проходил очередное обследование после перенесенного им почти год назад заболевания COVID-19.

Несколько лет назад Берлускони перенес серьезную операцию на сердце. Он уже несколько раз за последние месяцы попадал в больницу.

29 сентября Берлускони исполнится 85 лет.

В мире,Сильвио Берлускони,Италия,Милан,
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