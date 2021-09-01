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Талибы назначили губернатора провинции Панджшер

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
55 минут назад

Движение «Талибан» (запрещено в России) назначило нового губернатора северной афганской провинции Панджшер, где находятся силы сопротивления талибам, сообщил телеканал «1 Ти-ви» со ссылкой на представителя руководства движения Амира Хана Мутаки.

Талибы назначили губернатора провинции Панджшер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что талибы призвали сопротивление присоединиться к движению, чтобы избежать столкновений, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что переговоры между движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) и сопротивлением в провинции Панджшер провалились.

В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.

Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление. Несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».

В мире,Амир Хан,Талибан,Пентагон,ИТАР-ТАСС,Россия,
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