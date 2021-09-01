"Как мальчик из обслуги": соцсети о поведении Зеленского в США

Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали в социальных сетях за его поведение в Соединенных Штатах — комментарии пользователи оставили под записью Офиса Президента Украины в Facebook.

Фото: Офис президента Украины Офис президента Украины

Сообщение администрации украинского президента было посвящено подписанию совместных с Соединенными Штатами документов по проектам в сфере энергетики. На фотографиях, прикрепленных к посту, Владимир Зеленский стоит за спинами подписантов, сложив руки перед собой. В подписи к фотографиям указано, что подписание документов прошло «в присутствии» Зеленского.

«В присутствии Зеленского»: стоит какой-то мальчик из обслуги, и чего-то ждет, в то время как взрослые подписывают важные документы», — прокомментировал один из пользователей сети.

По мнению комментаторов, Зеленский выглядит комично, а также очень одиноко.

«Унизительное какое фото. Президент стоит один, а от США нет никого», — написал другой пользователь.