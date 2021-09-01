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Над Зеленским посмеялись на Украине за его поведение в Соединенных Штатах

Газета.Ru
59 минут назад

Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали в социальных сетях за его поведение в Соединенных Штатах — комментарии пользователи оставили под записью Офиса Президента Украины в Facebook.

"Как мальчик из обслуги": соцсети о поведении Зеленского в США
Фото: Офис президента УкраиныОфис президента Украины

Сообщение администрации украинского президента было посвящено подписанию совместных с Соединенными Штатами документов по проектам в сфере энергетики. На фотографиях, прикрепленных к посту, Владимир Зеленский стоит за спинами подписантов, сложив руки перед собой. В подписи к фотографиям указано, что подписание документов прошло «в присутствии» Зеленского.

«В присутствии Зеленского»: стоит какой-то мальчик из обслуги, и чего-то ждет, в то время как взрослые подписывают важные документы», — прокомментировал один из пользователей сети.

По мнению комментаторов, Зеленский выглядит комично, а также очень одиноко.

«Унизительное какое фото. Президент стоит один, а от США нет никого», — написал другой пользователь.

Ранее в сети высмеяли мужчину за татуировку с веселым президентом Украины Владимиром Зеленским.

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