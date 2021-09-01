Британская разведка провела переговоры с талибами

Высокопоставленные представители британской разведывательной службы МИ-6 провели переговоры с представителями террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

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Отмечается, что таким образом власти Великобритании хотели добиться гарантий того, что Афганистан не будет использован для террористических атак на Запад. По данным газеты, переговоры с талибами проходили на протяжении двух недель: как правило, ими занимались британцы, находившиеся в посольстве Великобритании в Кабуле. Кроме того, двусторонние контакты осуществлялись в столице Катара Дохе.

По словам источника The Telegraph, британские спецслужбы опасаются, что «Талибан» будет использовать Афганистан в качестве «базы» для укрытия террористов, планирующих нападения на Запад. «Это то, чего мы боимся больше всего», — заявил источник.

При этом в МИ-6 не ответили на вопросы журналистов о том, действительно ли такие переговоры имели место.

В конце августа сообщалось, что на переговоры с талибами также прибыли представители американского ЦРУ — в частности, глава ведомства Уильям Бернс встретился с одним из лидеров и главой политического офиса радикального движения. По данным The Washington Post, встреча прошла 23 августа в Кабуле и стала первыми переговорами, проведенными на столь высоком уровне между представителями США и талибов после захвата боевиками власти в Афганистане. В ЦРУ отказались комментировать встречу, однако, вероятнее всего, стороны обсуждали вопросы, связанные с эвакуацией американских граждан из США.