Украинский генерал призвал готовиться к «нападению» России

«Российскими силами его можно захватить за сутки. Если это произойдет, то они нам перекроют судоходство. По Азову его почти закрыли, а если и это направление перекроют, то это будет иметь очень серьезные экономические и военно-политические последствия. В этом плане остров играет стратегическую роль», – рассказал он в интервью для РБК Украина.