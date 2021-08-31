Украинский генерал призвал готовиться к «нападению» России

Экс-замначальника Генштаба украинских Вооруженных сил Игорь Романенко заявил о якобы возможном захвате Россией острова Змеиный, который находится в Черном море.
По его мнению, остров – «лакомый кусочек» для России, его захват приведет к блокировке портов Одесской и Николаевской областей.
«Российскими силами его можно захватить за сутки. Если это произойдет, то они нам перекроют судоходство. По Азову его почти закрыли, а если и это направление перекроют, то это будет иметь очень серьезные экономические и военно-политические последствия. В этом плане остров играет стратегическую роль», – рассказал он в интервью для РБК Украина.
Романенко рассказал, что на Украине уже прорабатывают план обороны острова. Он также выразил мнение, что от нападения Россию останавливает лишь возможная негативная реакция мирового сообщества.
Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что для военного наступления на востоке Украины необходимо, чтобы на них «напали россияне».