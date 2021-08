Обзор иноСМИ: украинцы спасли афганцев «дерзкой операцией»

«Украинские войска спасли афганцев дерзкой операцией»

Канадская газета The Globe and Mail рассказала о «дерзкой операции» украинских солдат, которые вывезли из Кабула в Киев переводчиков, сотрудничавших с канадскими СМИ и армией.

Оттава пообещала принять своих союзников-афганцев при условии, что сначала они смогут добраться из Афганистана в третьи страны. Канадские дипломаты попросили украинцев помочь. Как рассказала The Globe and Mail, несмотря на решение американцев больше не пускать в аэропорт Кабула афганцев, украинские солдаты вышли в город и сопроводили до своего грузового самолета два микроавтобуса с переводчиками и их семьями (всего 19 человек). The Globe and Mail подчеркнула, что украинцам «удалось преуспеть в том, в чем другие потерпели поражение»: украинские военные пошли на риск, чего не сделали канадские и американские силы.