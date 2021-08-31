Обзор иноСМИ: украинцы спасли афганцев «дерзкой операцией»

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Фото: Reuters Reuters

«Украинские войска спасли афганцев дерзкой операцией»

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Канадская газета The Globe and Mail рассказала о «дерзкой операции» украинских солдат, которые вывезли из Кабула в Киев переводчиков, сотрудничавших с канадскими СМИ и армией.

Оттава пообещала принять своих союзников-афганцев при условии, что сначала они смогут добраться из Афганистана в третьи страны. Канадские дипломаты попросили украинцев помочь. Как рассказала The Globe and Mail, несмотря на решение американцев больше не пускать в аэропорт Кабула афганцев, украинские солдаты вышли в город и сопроводили до своего грузового самолета два микроавтобуса с переводчиками и их семьями (всего 19 человек). The Globe and Mail подчеркнула, что украинцам «удалось преуспеть в том, в чем другие потерпели поражение»: украинские военные пошли на риск, чего не сделали канадские и американские силы.

Протасевич рассказал о «ловушке» для белорусской оппозиции

Бывший главред оппозиционого белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что информация о трех процентах Александра Лукашенко на выборах стала «ловушкой» для оппозиции. В интервью Cтрана.ua он объяснил, что перед выборами оппозиционные медиа проводили опросы и результат Лукашенко на разных платформах оказался одним и тем же - три процента.

«Именно это послужило ловушкой, в которую попали сами представители оппозиционной прессы и мы, представители Telegram-каналов», - заявил Протасевич.

Он отметил, что результаты опросов отражали в основном мнение жителей Минска, а в остальных городах протестные настроения были не так высоки.

Кто станет целью глобального джихада после Афганистана

Джихадисты всего мира «были в восторге» от падения Кабула - благодаря силе воли, терпению и хитрости «малобюджетная банда» талибов («Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация) «победила Америку и взяла под свой контроль страну средних размеров», пишет The Economist.

По версии издания, в более долгосрочной перспективе мир будет иметь дело с подъемом джихадизма «из-за унижения Америки». The Economist подчеркивает, что главный риск заключается не в том, что террористы используют Афганистан в качестве базы для нанесения ударов по Западу: триумф террористов в Афганистане мотивирует джихадистов в других странах, в первую очередь в бедных, нестабильных государствах.

«Надежды рухнули»: Байден разочаровал украинцев подходом к «Северному потоку-2»

Украинские общественники, бывшие и действующие депутаты Верховной Рады раскритиковали главу США Джо Байдена за отказ от борьбы с «Северным потоком-2». Как рассказал «Гордон», они выпустили заявление, в котором рассказали о своих «рухнувших надеждах».

В заявлении подчеркивается, что в своей предвыборной кампании Байден обещал быть жестким по отношению к России, но слово не сдержал. Авторы заявления сравнили это с «пустыми гарантиями, которые были озвучены Украине в Будапештском меморандуме 1994 года в обмен на отказ от ядерного оружия». Украинцы заявили, что из-за «Северного потока-2» их страна потеряет «критический сдерживающий фактор» в отношении России и «руки Кремля будут развязаны для диверсий».

«НАТО должно сделать выводы из афганского фиаско»

На июньском саммите НАТО прозвучали «долгожданные заявления» о солидарности трансатлантического альянса и разработке новой стратегической концепции, но ситуация в Афганистане спутала планы НАТО, пишет немецкая газета Die Welt. По ее версии, провал НАТО в Афганистане будет иметь далеко идущие последствия для альянса и для распределения власти в международной системе.