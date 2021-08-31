На Украине заявили о дискриминации граждан

Украинский закон о среднем образовании нарушает положения Конституции страны и дискриминирует украинцев по языковому признаку. Об этом заявил заявил депутат украинской Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Михаил Папиев.

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Парламентарий привел в пример учеников Черновицкой школы I—III ступеней 4 Черновицкого городского совета, чье право изучать русский язык, как второй иностранный он отстоял. В связи с этим Папиев и назвал национальный закон «О полном общем среднем образовании» антиконституционным, пишет РИА «Новости».

С 2019 года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в соответствии с которым украинский язык следует использовать практически везде. К примеру, чиновников, не знающих родной язык на должном уровне, могут оштрафовать на 6,8 тысяч гривен.