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Талибы заявили о полной независимости Афганистана после вывода сил США

RT на русскомиещё 3
21 минуту назад

Представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид заявил, что после завершения вывода американских войск Афганистан обрёл полную независимость.

Талибы заявили о "полной независимости" Афганистана
Фото: ReutersReuters

«Сегодня в полночь по афганскому времени (22:30 мск) последний американский солдат покинул аэропорт Кабула. Таким образом, наша страна наконец стала свободной и обрела полную независимость», — написал Муджахид в Twitter.

Ранее представитель Министерства обороны США генерал Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

В мире,Забихулла Муджахид,Талибан,Пентагон,Афганистан,Соединенные Штаты,
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