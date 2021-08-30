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Талибы осудили авиаудар США в Кабуле

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
18 минут назад

Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Билал Карими осудил ракетный удар, который США нанесли по автомобилю в Кабуле.

Талибы осудили ракетный удар ВС США в Кабуле
Фото: ReutersReuters

Карими сказал, что американцы нарушили суверенитет Афганистана, устроив «операцию на чужой земле». Он раскритиковал США за то, что они не предупредили талибов о своих планах. «Каждый раз, когда США проводят подобные операции, мы осуждаем их», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство – Вилаят Хорасан».

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