Талибы осудили ракетный удар ВС США в Кабуле

Карими сказал, что американцы нарушили суверенитет Афганистана, устроив «операцию на чужой земле». Он раскритиковал США за то, что они не предупредили талибов о своих планах. «Каждый раз, когда США проводят подобные операции, мы осуждаем их», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CNN.