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Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским на следующей неделе

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
41 минуту назад

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден примет на следующей неделе главу Украины Владимира Зеленского.

Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским на следующей неделе
Фото: ReutersReuters

«На следующей неделе президент будет принимать президента Украины Зеленского в Белом доме», – цитирует РИА «Новости» Псаки.

Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского персонала из страны. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита.

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов.

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