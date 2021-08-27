Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским на следующей неделе

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден примет на следующей неделе главу Украины Владимира Зеленского.
«На следующей неделе президент будет принимать президента Украины Зеленского в Белом доме», – цитирует РИА «Новости» Псаки.
Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского персонала из страны. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита.
Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов.