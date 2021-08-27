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WSJ: Теракт в Кабуле унес жизни почти 200 афганцев

Российская Газета
56 минут назад

Число афганцев, погибших в результате вчерашнего теракта в Кабуле, достигло почти 200 человек. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства здравоохранения Афганистана.

Теракт в Кабуле унес жизни почти 200 афганцев
Фото: ReutersReuters

Только в больницу Вазир Акбар Хан в центре Кабула, были доставлены тела 145 убитых.

"Это был один из самых смертоносных терактов за 20-летнюю войну в Афганистане", - подчеркивает издание.

В результате террористической атаки, ответственность за которую взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане" (запрещена в РФ) также погибли 13 американских военнослужащих. Согласно последней информации от Пентагона, вчера в Кабуле произошел один теракт - взрывное устройство привел в действие смертник у ворот аэропорта, где скопилась большая толпа людей, желающих покинуть Афганистан.

Вечером пятницы ряд американских СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что президент и вице-президент США были проинформированы советниками по безопасности о возможности нового теракта в Кабуле. Как сообщают афганские СМИ, несмотря на вчерашний взрыв и угрозу новых терактов, к стенам и воротам аэропорта продолжает прибывать все больше и больше людей.

В мире,Wall Street Journal,Кабул,
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