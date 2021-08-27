Байден даст армии США «всю свободу действий» для борьбы с ИГ

«Мы этого не простим, мы этого не забудем. Мы найдем вас и уничтожим. Вы за все заплатите. Наши люди и наша безопасность — это основной приоритет моей команды», — заявил американский лидер в четверг, 26 августа, комментируя причастность ИГ к терактам в кабульском аэропорту.