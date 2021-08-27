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Байден даст армии США «всю свободу действий» для борьбы с ИГ

Lenta.ru
31 минуту назад

Президент США Джо Байден пообещал, что даст армии США «всю необходимую свободу действий» для операций против «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Байден даст армии США «всю свободу действий» для борьбы с ИГ
Фото: ReutersReuters

В пятницу, 27 августа, Байден провел совещание с генералами и дипломатами, на заседании также в режиме видеоконференции присутствовала вице-президент США Камала Харрис. Силовики проинформировали президента и вице-президента, о том, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака, однако ими были приняты максимальные меры для защиты аэропорта.

«Мы этого не простим, мы этого не забудем. Мы найдем вас и уничтожим. Вы за все заплатите. Наши люди и наша безопасность — это основной приоритет моей команды», — заявил американский лидер в четверг, 26 августа, комментируя причастность ИГ к терактам в кабульском аэропорту.

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