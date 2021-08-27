Взрыв 15 высоток в Китае попал на видео

В Китае одновременно снесли 15 недостроенных высоток. Об этом сообщает Telegram-канал «360», в распоряжении которого появилось соответствующее.

27 августа в городе Куньмин, расположенном в провинции Юньнань, взорвали сразу 15 небоскребов. На кадрах видно, что одна из башен при этом смогла устоять.