84-летний Берлускони госпитализирован

Ранее СМИ сообщили, что политика госпитализировали в одну из миланских больниц. При этом подробности о причинах госпитализации экс-премьера не указывались.

Это не первая госпитализация Берлускони. Он находился в больнице в феврале и марте 2021 года. Из-за госпитализации экс-премьер Италии пропустил судебное заседание по делу, фигурантом которого он является. Берлускони и еще 28 человек проходят обвиняемыми по делу о коррупции и лжесвидетельствовании. Отмечается, что в список подозреваемых политика внесла римская прокуратура, которая сочла подозрительным вердикт Госсовета Италии, который занимается вопросами охраны законности в области управления.