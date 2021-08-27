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Талибы попросили продовольственной помощи у ООН

Lenta.ru
21 минуту назад

Заместитель главы политофиса «Талибана» (организация запрещена в России) Шер Мохаммад Аббас Станекзай встретился в столице Катара Дохе с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бисли и попросил продовольственной и гуманитарной помощи. Об этом сообщил представитель талибов Мохаммад Наим, его слова приводит «Интерфакс».

Талибы попросили продовольственной помощи у ООН
Фото: Hussain Ali/ Globallookpress.comHussain Ali/ Globallookpress.com

«Обе стороны также обсудили проблемы, стоящие перед страной, добавив, что Всемирная продовольственная программа должна оказать немедленную помощь бедным слоям населения Афганистана», — отметил он.

Наим добавил, что «Талибан» пообещал Бисли гарантии безопасности и сотрудничества. Делегация Исламского Эмирата поблагодарила ВПП за гуманитарную помощь.

Ранее Мохаммад Наим назвал пустыми и необоснованными заявления лидеров стран «Большой семерки» о несоблюдении прав человека в Афганистане. Он подчеркнул, что обвинения правозащитников в расправах над противниками боевиков не соответствуют действительности.

В мире,Дэвид Бисли,Талибан,ООН,Россия,
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