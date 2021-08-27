Талибы попросили продовольственной помощи у ООН

Заместитель главы политофиса «Талибана» (организация запрещена в России) Шер Мохаммад Аббас Станекзай встретился в столице Катара Дохе с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бисли и попросил продовольственной и гуманитарной помощи. Об этом сообщил представитель талибов Мохаммад Наим, его слова приводит «Интерфакс».

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«Обе стороны также обсудили проблемы, стоящие перед страной, добавив, что Всемирная продовольственная программа должна оказать немедленную помощь бедным слоям населения Афганистана», — отметил он.

Наим добавил, что «Талибан» пообещал Бисли гарантии безопасности и сотрудничества. Делегация Исламского Эмирата поблагодарила ВПП за гуманитарную помощь.