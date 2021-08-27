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В США приспустят флаги в знак скорби о погибших в Кабуле

ТАСС
46 минут назад

Государственные флаги будут приспущены на всей территории США в знак скорби по погибшим в террористической атаке в Кабуле. Об этом объявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В США приспустят флаги в знак скорби о погибших в Кабуле
Фото: ReutersReuters

"Флаги будут приспущены над всеми общественными зданиями и военными базами в округе Колумбия и по всей территории США", - сказала она.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. По последним данным СМИ, погибли не менее 90 человек, включая 12 американских военнослужащих.

В мире,Администрация США,Кабул,Соединенные Штаты,
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