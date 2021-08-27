Зеленский назвал главное достижение в своем президентстве

Мы точно субъективизируемся. Я делаю всё, чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением... Чтобы за нас не решали вопросы. Исторически, когда наши люди жалуются, что мы были под одними, под другими, под третьими, я считаю, что это неправильное поведение, — пояснил свою позицию украинский лидер.