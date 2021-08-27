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«Европейская витрина»: Зеленский назвал три достижения на посту президента

News.ruиещё 6
11 минут назад

Владимир Зеленский похвалился тремя главными достижениями на посту главы Украины. О них он рассказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Зеленский назвал главное достижение в своем президентстве
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look PresHennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Первое достижение — это независимость страны, которой Украина точно вот-вот достигнет.

Мы точно субъективизируемся. Я делаю всё, чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением... Чтобы за нас не решали вопросы. Исторически, когда наши люди жалуются, что мы были под одними, под другими, под третьими, я считаю, что это неправильное поведение, — пояснил свою позицию украинский лидер.

Вторым достижением президент назвал развитие инфраструктуры страны.

Украина может быть европейской витриной, потому что тут и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди, — заявил Зеленский.

Своим третьим достижением глава государства считает наличие у страны «одной из самых мощных на сегодня армий в Европе». При этом Зеленский напомнил, что он ещё не закончил свою деятельность на посту президента страны.

Ранее читатели немецкой газеты Die Zeit скептически отнеслись к заявлению Зеленского на «Крымской платформе» о возвращении полуострова в состав Украины. В форуме приняли участие 15 стран, российские власти раскритиковали мероприятие: глава МИД Сергей Лавров назвал его «шабашем».

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