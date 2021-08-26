В США поразились балерине на танке в России

«Комбинация, вероятно, никогда раньше не встречавшаяся в истории танков или балета, была частью ежегодного военного конкурса в Москве», — пишет издание.

«Пары танцевали на куске фанеры, установленном над моторным отсеком каждого танка. Балерины, похоже, были в наушниках, позволяющих не слышать шум от полдюжины дизельных двигателей, работающих поблизости», — пишет Рopular Mechanics.

В августе журнал Рopular Mechanics написал, что в ролике Минобороны России, опубликованном в том же месяце на YouTube, можно разглядеть типичное явление авторитаризма. Издание обратило внимание на видео, где «военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Узбекистан приступили к боевому слаживанию для выполнения учебно-боевых задач на горном полигоне Термез в Сурхандарьинской области».