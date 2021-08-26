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В США поразились балерине на танке в России

Lenta.ru
15 минут назад

Армейские международные игры — 2021 (АрМИ-2021) начались с «уникального представления с участием танка и артистки балета», поражается американский журнал Рopular Mechanics.

В США поразились балерине на танке в России
Фото: скрин видеоскрин видео

«Комбинация, вероятно, никогда раньше не встречавшаяся в истории танков или балета, была частью ежегодного военного конкурса в Москве», — пишет издание.

Журнал отмечает, что открытие мероприятия сопровождалось выступлением белорусской команды, включающей, кроме собственно танкистов, двух балерин.

«Пары танцевали на куске фанеры, установленном над моторным отсеком каждого танка. Балерины, похоже, были в наушниках, позволяющих не слышать шум от полдюжины дизельных двигателей, работающих поблизости», — пишет Рopular Mechanics.

Согласно открытым данным, в подмосковном Алабине в рамках выступления белорусской команды солисты Имперского русского балета исполнили на крыше танка отрывок из «Лебединого озера».

В августе журнал Рopular Mechanics написал, что в ролике Минобороны России, опубликованном в том же месяце на YouTube, можно разглядеть типичное явление авторитаризма. Издание обратило внимание на видео, где «военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Узбекистан приступили к боевому слаживанию для выполнения учебно-боевых задач на горном полигоне Термез в Сурхандарьинской области».

В мире,Министерство обороны,Россия,Соединенные Штаты,
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