Обзор иноСМИ: "Меркель заключила сделку с Путиным"

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"Меркель заключила сделку с Путиным"

EUobserver рассказал, что Киев заподозрил Германию в заключении сделки по афганским беженцам с Россией: в обмен на сделку канцлер Ангела Меркель якобы пренебрегла украинском саммитом «Крымская платформа». Издание отмечает, что дипломатам ЕС трудно в это поверить.

По словам источника EUobserver в украинском правительстве, президент России Владимир Путин убедил Меркель, что Россия способна повлиять на «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) в вопросе беженцев. Собеседник издания заявил, что это «определит, насколько велик будет поток мигрантов из Афганистана в Европу, особенно в Германию». Неназванный дипломат из ЕС в беседе с EUobserver заявил, что эти заявления похожи на «типичную украинскую теорию заговора».

«Лукашенко сделал мигрантов оружием против ЕС»

Летом 2021 года на границах Белоруссии со странами ЕС начался миграционный кризис: в Евросоюз нелегально попали тысячи человек. Как сообщает чешское издание Reflex, нелегальные мигранты стали оружием Александра Лукашенко и его соседи восприняли это серьезно.

Из-за миграционного кризиса власти Польши начали усиливать охрану своих границ; в СМИ также появилась информация о жестокости литовских пограничников к нелегальным мигрантам. Reflex отмечает, что в Литве особенно опасаются наплыва нелегалов: в стране проживает менее трех миллионов человек, и любый приток иностранцев «может стать проблемой». «Европа сталкивается с большой угрозой для своей собственной цивилизации. В прошлом немцы были опьянены иллюзией, что они могут интегрировать миллион турок, но это не работает», - заявил литовский политик Витаутас Ландсбергис.

В Венгрии открестились от идеи выхода из ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не откажется от членства в ЕС. Как сообщает Bloomberg, такое заявление было сделано на фоне дебатов венгерских политиков о собственной версии «Брексита».

«Венгрия должна оставаться членом Евросоюза. Участие Венгрии в ЕС не подлежит сомнению», - подчеркнул Сийярто. Bloomberg отмечает, что руководство страны, в отличие от политиков, не стало грозить ЕС расставанием даже после попыток Еврокомиссии наказать Венгрию за «нарушение демократических ценностей». Агентство отмечает, что Венгрия остается одним из крупнейших получателей дотаций ЕС на душу населения.

«Талибам не верят, но переговоры с ними вести придется»

Немецкий телеканал Das Erste рассказал, что члены «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) продолжают делать миролюбивые заявления, но из Афганистана все чаще поступают новости об агрессии и расправах. Переговоры с талибами придется вести в любом случае, так как только они могут выпустить из страны беженцев, подчеркивает канал.

В ООН сообщили, что из многих областей, находящихся под контролем талибов, приходят новости о казнях мирных жителей и бывших военных. Официальный представитель «Талибана» Сухейль Шахин заявил немецким журналистам, что эти сведения не подтверждены. Он пообещал расследовать «конкретные случаи».

«Президентство Байдена идет ко дну быстрее «Титаника»

Экс-помощник британского премьера Маргарет Тэтчер Найл Гардинер заявил, что президентство Джо Байдена «тонет быстрее «Титаника»: у страны, по его мнению, становится все меньше друзей на мировой арене и США выглядят «легкой добычей для врагов - от Пекина до Москвы». Об этом сообщает Fox News.

Гардинер раскритиковал недавнюю речь Байдена с заявлениями о достигнутых в Афганистане целях. По его мнению, во время выступления Байден казался «сбитым с толку, рассерженным и плохо осведомленном».