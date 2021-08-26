"Талибан" обвинил страны Запада в бесчеловечности

Ранее стало известно, что граждане Афганистана больше не допускаются талибами в аэропорт Кабула, пускают туда только иностранцев. Якобы местные жители устроили перед аэропортом недопустимый беспорядок, поэтому двери в аэропорт для них закрыты. Закрыт до дальнейших распоряжений и доступ для афганцев с иностранным гражданством.