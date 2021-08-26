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Увозят грамотных: представитель талибов обвинил Запад в бесчеловечности

News.ruиещё 1
35 минут назад

Представитель террористического и запрещённого в РФ движения «Талибан» Забиулла Муджахид назвал эвакуацию образованных афганцев странами Запада бесчеловечной. В интервью New York Times он отметил, что из Афганистана увозят местных квалифицированных специалистов.

"Талибан" обвинил страны Запада в бесчеловечности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Они не должны вмешиваться в дела нашей страны и забирать человеческие ресурсы: врачей, преподавателей, других нужных людей... В Америке они могут стать посудомойщиками или поварами. Это бесчеловечно, — подчеркнул Муджахид.

Он добавил, что бывших переводчиков и других афганцев, трудившихся на США, талибы не преследуют. По его словам, специалистам на родине «ничего не угрожает».

Ранее стало известно, что граждане Афганистана больше не допускаются талибами в аэропорт Кабула, пускают туда только иностранцев. Якобы местные жители устроили перед аэропортом недопустимый беспорядок, поэтому двери в аэропорт для них закрыты. Закрыт до дальнейших распоряжений и доступ для афганцев с иностранным гражданством.
В мире,Талибан,New York Times,Россия,Афганистан,
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