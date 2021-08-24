В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Лукашенко призвал уехавшую за границу молодежь не возвращаться

Lenta.ru
39 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал уехавшую за границу молодежь не возвращаться на родину. Видео его выступления на Республиканском педагогическом совете опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко призвал уехавшую за границу молодежь не возвращаться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются от своих корней», — отметил Лукашенко.

Он заявил, что в прошлом году во время пандемии в Белоруссию пустили студентов, обучающихся в Польше и Литве, а они потом «выступили за разрушение собственного государства».

«Езжайте, учитесь. Но вы, пожалуйста, там и оставайтесь. Потому что там не столько обучают — им далеко до нашего образования, поверьте, далеко. Они им промывают мозги и забрасывают к нам уже как агентуру, с промытыми мозгами. Это уже идейные, ну, если не враги, то противники нашего государства. И нам приходится с ними бороться. Они уже трудноперевоспитуемые», — заявил Лукашенко.

Ранее министр образования Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что частные «полулегальные» детские сады и школы стали опорными точками для цветной революции.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, выиграл Лукашенко. Это вызвало массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев.

В мире,Игорь Карпенко,Александр Лукашенко,Беларусь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители