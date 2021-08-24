Лукашенко призвал уехавшую за границу молодежь не возвращаться

«Езжайте, учитесь. Но вы, пожалуйста, там и оставайтесь. Потому что там не столько обучают — им далеко до нашего образования, поверьте, далеко. Они им промывают мозги и забрасывают к нам уже как агентуру, с промытыми мозгами. Это уже идейные, ну, если не враги, то противники нашего государства. И нам приходится с ними бороться. Они уже трудноперевоспитуемые», — заявил Лукашенко.