Зеленский пошутил про сбежавшего из страны Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский в День независимости произнес поздравительную речь, в которой упомянул главные исторические события страны. Прямая трансляция военного парада и выступления украинского лидера появилась на YouTube.

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины пресс-служба Администрации президента Украины

По словам Зеленского, Украине после распада СССР за 30 лет удалось восстановить независимость, так как украинский народ является наследником существовавшей почти 1000 лет государственности. Затем политик перечислил знаменитых деятелей спорта, культуры и политики украинского происхождения, упомянув при этом «аннексию писателей» — Николая Гоголя и поэта Тараса Шевченко.

Три бывших президента и остальные гости, присутствующие на мероприятии, шутку оценили и рассмеялись.

Утром 23 августа в центре Киева стартовал военный парад в честь 30-летия независимости Украины. Мероприятие началось с поднятия государственного флага и выступления президента Украины Владимира Зеленского. Парад посетили бывшие главы республики Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также представители иностранных государств.