Журналистка газеты Le Figaro Анна Дарроман заявила, что Крым не интересен Западу, несмотря на попытки Украины напомнить о проблеме полуострова организацией саммита «Крымская платформа».

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По ее словам, в последнее время крымский вопрос отсутствует в международной повестке, поскольку западные страны сосредоточились на вооруженном конфликте в Донбассе. В публикации указывается, что об этом напоминал украинский вице-премьер Алексей Резников, он отмечал, что «Украина частично приняла факт захвата Крыма».

Дарроман отметила, что принятая президентом Владимиром Зеленским «Стратегия деоккупации» также не поможет «вернуть» Крым под контроль Киева. Она подчеркнула, что для союзников вопрос полуострова не является приоритетным.

Журналистка напомнила, что президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден отказались посещать «Крымскую платформу», канцлер Германии Ангела Меркель также не участвовала в саммите, несмотря на то, что он состоялся на следующий день после ее визита на Украину.

«Украинское общество осознало сложность возвращения Крыма через семь лет после его аннексии», — добавила Дарроман.

В качестве подтверждения своих слов она привела результаты опроса, согласно которому только 61 процент украинцев считает необходимым возвращение Крыма под юрисдикцию Киева, а 44 процента полагают, что это невозможно, и доля таких граждан за последние пять лет возросла на 7 процентов.