В США заявили о желании "поставить Россию на место"

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе саммита «Крымская платформа» заявила о желании американских властей «поставить Россию на место». Об этом она упомянула во время обсуждения ситуации на Донбассе, передает «РИА Новости».

Фото: Zuma\TASS Zuma\TASS

«Наша поддержка будет оставаться конкретной и существенной. Мы уже предоставили $4,9 млрд помощи Украине только в 2014 году, и эта поддержка будет продолжаться в дальнейшем. < > Мы хотим поставить Россию на ее место, и мы хотим добиться прекращения конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма», — заявила она.

Саммит «Крымская платформа» был организован украинскими властями, чтобы обсудить с иностранными коллегами план по «возвращению» полуострова в состав Украины. В нем принимают участие более 40 стран, в том числе и США. Американскую президентскую делегацию возглавила Дженнифер Грэнхолм, вместе с ней на саммит также прибыли поверенная в делах американского посольства в Киеве Кристина Квиен и помощник главы минэнерго по международным делам доктор Эндрю Лайт.

По словам представителя Крыма при президенте Александра Шолохова, он также отправил заявку на участие в саммите от России, однако на нее украинские власти не ответили. По его мнению, таким образом Киев показал, что ему «не нужна правда о Крыме».