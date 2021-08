Умер основатель культовой рок-группы The Everly Brothers

The Everly Brothers образовались в 1956 году, а в следующем выпустили свой первый большой хит — Bye Bye Love. Творчество группы повлияло на звучание таких культовых коллективов, как The Beatles, The Beach Boys, The Rolling Stones, Simon & Garfunkel и других.

Дуэт наиболее известен по таким песням, как Cathy’s Clown, All I Have To Do Is Dream, Love Hurts, Crying In The Rain. За время своего существования The Everly Brothers издали 21 студийный альбом, две концертные записи, 29 сборников и 75 синглов.