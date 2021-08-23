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Умер основатель культовой рок-группы The Everly Brothers

Lenta.ru
43 минуты назад

Американский певец, гитарист и автор песен, основатель и участник рок-группы The Everly Brothers Дон Эверли умер 85-м году жизни в Нэшвилле. Об этом сообщает TMZ.

Умер основатель культовой рок-группы The Everly Brothers
Фото: savingcountrymusic.comsavingcountrymusic.com

Музыкант скончался 21 августа. Причина смерти не раскрывается. Дон был последним из живых братьев Эверли. Второй участник дуэта, Фил, умер в январе 2014-го года от хронической болезни легких. Ему было 74 года.

The Everly Brothers образовались в 1956 году, а в следующем выпустили свой первый большой хит — Bye Bye Love. Творчество группы повлияло на звучание таких культовых коллективов, как The Beatles, The Beach Boys, The Rolling Stones, Simon & Garfunkel и других.

Дуэт наиболее известен по таким песням, как Cathy’s Clown, All I Have To Do Is Dream, Love Hurts, Crying In The Rain. За время своего существования The Everly Brothers издали 21 студийный альбом, две концертные записи, 29 сборников и 75 синглов.

The Everly Brothers 15 раз попадали в десятку хит-парада США и 35 раз — в Billboard Hot 100. В 1986 году братьев включили в Зал славы рок-н-ролла, в 1997 году исполнители получили почетную «Грэмми» за особый вклад в музыку.

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