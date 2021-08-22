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Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

BFM.RUиещё 10
27 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель орденом Свободы. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает РИА Новости.

Зеленский наградил Меркель орденом Свободы
Фото: ReutersReuters

Орден вручен Меркель «за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», говорится в тексте указа.

Ангела Меркель находится на Украине с официальным визитом. Ранее сегодня она провела встречу с Зеленским.

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