Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

Орден вручен Меркель «за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», говорится в тексте указа.

Ангела Меркель находится на Украине с официальным визитом. Ранее сегодня она провела встречу с Зеленским.