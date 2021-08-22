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Президент Эстонии приехала на границу Украины с Крымом

Газета.Ru
3 часа назад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и председатель Сената парламента Чехии Милош Выстрчил посетили контрольно-пропускной пункт (КПП) «Чонгар» на границе Украины с Крымом. Об этом сообщил «постоянный представитель» украинского президента на полуострове Антон Кориневич на своей странице в Facebook.

Президент Эстонии приехала на границу Украины с Крымом
Фото: anton.korynevych.75/facebook.comanton.korynevych.75/facebook.com

Он также опубликовал фотографии визита зарубежных политиков на КПП.

«Мероприятия, связанные с проведением учредительного саммита «Крымской платформы», можно считать начатыми. Уже завтра в Киеве состоится учредительный саммит «Крымской платформы», - отметил Кориневич.

В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Для этого был организован саммит «Крымская платформа», в ходе которого украинские власти намерены обсудить план по возвращению полуострова с иностранными коллегами. Мероприятие назначено на 23 августа.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Газетой.ру» отметила, что у «Крымской платформы» нет никакого другого предназначения, кроме как создать ощущение вовлеченности Киева в крымскую повестку, но при этом сделать это, максимально не соприкасаясь с реальностью и в негативном для России русле.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

В мире,Антон Кориневич,Керсти Кальюлайд,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД,Газета.Ru,Республика Крым,Чешская Республика,Эстония,Украина,
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