В Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель начали переговоры в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте офиса Зеленского.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Украинский президент встретил Меркель на крыльце Мариинского дворца. «После переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в формате "с глазу на глаз" предусмотрена встреча с представителями СМИ и продолжение переговоров в расширенном формате», — сообщил офис.

Меркель прилетела в Киев 22 августа. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что по протоколу должен был встречать канцлера в аэропорту, но его туда не пустили.

20 августа в Москве состоялась встреча Меркель и президента России Владимира Путина. Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, ситуацию в Афганистане и Украине.