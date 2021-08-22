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Зеленский и Меркель начали переговоры в Киеве

Lenta.ru
2 часа назад

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель начали переговоры в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте офиса Зеленского.

В Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинский президент встретил Меркель на крыльце Мариинского дворца. «После переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в формате "с глазу на глаз" предусмотрена встреча с представителями СМИ и продолжение переговоров в расширенном формате», — сообщил офис.

На Украине встретят Меркель с «ультиматумами от Путина»

Меркель прилетела в Киев 22 августа. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что по протоколу должен был встречать канцлера в аэропорту, но его туда не пустили.

20 августа в Москве состоялась встреча Меркель и президента России Владимира Путина. Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, ситуацию в Афганистане и Украине.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров выразил надежду, что Меркель во время своего визита в Киев посетит саммит «Крымская платформа», который должен состояться 23 августа.

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