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Бывший глава МИД Афганистана Ханиф Атмар вернется в страну

Lenta.ruиещё 2
46 минут назад

Бывший глава МИД Афганистана Ханиф Атмар вернется в страну
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Министр иностранных дел (МИД) прежнего правительства Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар вернется в страну. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает катарский телеканал Aljazeera со ссылкой на представителя радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

По его словам, талибы вышли на связь с прежним главой внешнеполитического ведомства страны, и в ходе беседы Атмар заявил, что намерен вернуться в страну. Представитель движения добавил, что боевики ведут переговоры с некоторыми бывшими официальными лицами афганских властей по поводу их возвращения в страну с целью формирования репрезентативного правительства.

17 августа талибы объявили всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали их возобновить работу в госучреждениях. При этом стало известно, что некоторые высокопоставленные представители прежних властей Афганистана оказались задержаны сторонниками «Талибана» или исчезли после установления талибами контроля над страной.

Ранее Атмар заявил, что подвергся нападению в своей резиденции вместе с коллегами по внешнеполитическому ведомству. 15 августа талибы объявили, что Афганистан полностью находится под их контролем. Это произошло после захвата Кабула. Боевикам удалось подчинить большую часть страны и все крупные города за несколько недель.

В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан. Руководство государством перешло ко временному совету, который должен будет передать власть «Талибану».

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