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Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию.Видео

Александр Кузьмин
31 минуту назад

Режиссер Терри Гиллиам, снявший такие фильмы как «Воображариум доктора Парнаса» и «Монти Пайтон и Священный Грааль», на международном фестивале в Одессе оговорился и перепутал Украину и Россию, сообщает vesti.ua.

«Спасибо, Россия, спасибо, Одесса», — сказал он, благодаря организаторов фестиваля.

Режиссер практически сразу после этого извинился, отмечая, что из-за особой атмосферы в он «потерял связь с реальностью». По данным портала, ошибка режиссера больше всего задела украинских режиссеров Ирину Цилык и Олега Сенцова.

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