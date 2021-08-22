Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию.Видео

Режиссер Терри Гиллиам, снявший такие фильмы как «Воображариум доктора Парнаса» и «Монти Пайтон и Священный Грааль», на международном фестивале в Одессе оговорился и перепутал Украину и Россию, сообщает vesti.ua.

Режиссер практически сразу после этого извинился, отмечая, что из-за особой атмосферы в он «потерял связь с реальностью». По данным портала, ошибка режиссера больше всего задела украинских режиссеров Ирину Цилык и Олега Сенцова.