США изменили правила допуска в аэропорт Кабула

США решили изменить правила допуска в аэропорт Кабула в Афганистане . Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Фото: Shekib Rahmani/AP Shekib Rahmani/AP

Теперь из аэропорта смогут улететь только американцы, обладатели грин-карт и граждане стран НАТО. Новое правило вступает в силу с понедельника, 23 августа.

Ранее сообщалось, что США расширили периметр безопасности в аэропорту Кабула, боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России) пошли навстречу в этом вопросе.

По словам президента США Джо Байдена, американские военные вывезли из Афганистана 33 тысячи человек, 11 тысяч из которых покинули страну за 36 часов.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.