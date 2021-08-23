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Власти Египта приняли решение закрыть границу с сектором Газа

ИА Regnumиещё 3
1 час назад

Решение о закрытии границы с сектором Газа приняли власти Египта. Об этом 22 августа сообщает палестинский информационный портал Donia Al-Watan со ссылкой на МВД страны.

Власти Египта приняли решение закрыть границу с сектором Газа
Фото: ReutersReuters

Будет полностью прекращена работа контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах», проходы будут закрыты в обоих направлениях до дальнейшего уведомления.

Телеканал Al Arabiya в свою очередь передаёт, что такое решение было принято властями Египта в знак протеста против бездействия движения ХАМАС, которое оказалось неспособно обеспечить безопасность на границе с Израилем.

Столкновение жителей сектора Газа с израильской полицией произошло 21 августа, сотни человек пытались преодолеть забор безопасности, бросали в полицейских и военных самодельные взрывные устройства. Военнослужащие Израиля в ответ применили спецсредства для разгона толпы и открывали огонь. В итоге пострадали как минимум 20 палестинцев и один сотрудник полиции, который был немедленно госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое.

Напомним, между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа было заключено соглашение о перемирии. Идёт работа над постоянным соглашением, активным посредником является Египет. Погранпункт в районе Рафаха является единственным путём, связывающим сектор Газа с остальным миром. В течение двух последних месяцев он использовался для приёма раненых и переправки гуманитарных грузов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке израильскими ВВС нескольких районов в секторе Газа.

В мире,Хамас,МВД,ИА REGNUM,Египет,
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