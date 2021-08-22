Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл

Королева Елизавета II может подать в суд на своего внука принца Гарри и его жену Меган Маркл. Инсайдеры утверждают, что глава британской монархии уже наняла адвокатов и готовит иск к своим родственникам.
Согласно представленным данным, королева Великобритании может ответить на многочисленные заявления, которые сделали отказавшиеся от королевских привилегий герцог и герцогиня Сассекские. Из-за откровений Меган Маркл монаршую семью обвиняли в расизме и других грехах. Источники утверждают, что терпение Елизаветы II практически исчерпано.
«Королеве и ее семье уже достаточно атак. Они обратились к адвокатам, - сказал осведомленный собеседник издания The Sun. - Гарри и Меган поймут, что повторные нападки недопустимы».
Помимо прочего, команда юристов королевы готовится также отправить предсудебное предупреждение компании Penguin Random House, которая готовится издать автобиографию принца Гарри.