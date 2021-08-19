Раскрыто отношение украинцев к ЛГБТ и чайлдфри

Почти половина украинских граждан неодобрительно относятся к представителям ЛГБТ-сообщества и чайлдфри. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

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По данным исследования, подавляющее число украинцев декларируют свою приверженность принципам гуманизма и терпимости. При этом доля противников нетрадиционных отношений и феномена семьи хотя бы без одного ребенка остается высокой — 47 и 42 процента. При этом около половины граждан испытывают нейтральные чувства по отношению к таким людям, и лишь 7-8 процентов — положительные.

Наиболее толерантной группой на Украине, как утверждают специалисты, являются девушки от 16 до 24 лет — треть из них одобряют гомосексуальные отношения. При этом среди молодых людей того же возраста доля сторонников ЛГБТ оказалась в три раза ниже.

Социологи также раскрыли отношение украинцев к атеистам: всерьез не воспринимают их позицию 28 процентов граждан, 8 процентов — поддерживают, а 63 процента не придают серьезного значения религиозным вопросам. «Среди регионов наиболее толерантный Киев. А вот Восток и Запад похожи в своем консерватизме, разница лишь в том, что религиозный Запад менее толерантен к неверующим, а Донбасс — ЛГБТ-сообществу», — говорится сообщении группы.