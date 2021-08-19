Байден допустил возвращение "Аль-Каиды" в Афганистан

Президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил о том, что террористическая группировка "Аль-Каида" при талибах вернется в Афганистан быстрее, чем через 18 месяцев, как ожидалось раньше. При этом глава государства отметил, что для США значительно большая угроза исходит из других регионов.

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"Аль-Каида", ИГ - они распространяют метастазы. Значительно большая угроза для США исходит из Сирии, из Восточной Африки, чем из гор Афганистана. И мы сохраняем возможности уничтожить ее издалека".

Ранее представитель "Талибана" Сухейл Шахин заявил, что талибы не позволят "Аль-Каиде" и другим группировкам осуществлять деятельность на территории Афганистана. Основатель "Аль-Каиды" Усама бен Ладен спланировал теракты 11 сентября с афганской земли, что спровоцировало вторжение войск США в 2001 году. С того времени бен Ладен являлся главной целью американской "войны против терроризма".