«Талибан» получил доступ к биометрическим данным работавших на США афганцев

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) получил доступ к американским биометрическим устройствам, которые могут помочь им идентифицировать афганцев, работавших на США. Об этом сообщает издание The Intercept со ссылкой на источники в Объединенном командовании специальных операций США.

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Портативное оборудование для обнаружения личности (HIIDE) содержит данные радужной оболочки глаз, отпечатков пальцев, а также биографические сведения, использующиеся для доступа к большим централизованным базам данных. «Мы обрабатывали тысячи местных жителей в день, нам приходилось заниматься сбором разведданных, искать жилеты смертников, оружие и многое другое», — объяснил источник.

По словам ветерана Объединенного командования спецопераций, несмотря на то, что талибы захватили устройство, им могут потребоваться дополнительные инструменты для обработки данных HIIDE. Однако он опасается, что радикальной группировке может помочь пакистанская межведомственная разведка, которая, по его словам, тесно сотрудничает с движением.

Технический директор Human Rights First и бывший офицер военной разведки Велтон Чанг выразил сомнения относительно защищенности персональных данных афганцев. «Я не думаю, что кто-то когда-либо задумывался о конфиденциальности данных или о том, что делать если система [HIIDE] попала в чужие руки», — отметил он.

Как сообщает издание, Пентагон, чтобы найти террористов и преступников, ставил перед собой цель собрать биометрические данные о 80 процентах граждан Афганистана.