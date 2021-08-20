Джонсон заявил о готовности договариваться с талибами*

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Соединенное королевство готово в случае необходимости договариваться с движением «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России), передает Reuters.

Фото: Kenzo Tribouillard/Pool via Reuters Kenzo Tribouillard/Pool via Reuters

«Я хочу заверить людей, что наши политические и дипломатические усилия по поиску решения для Афганистана через работу с «Талибаном», конечно, если это необходимо, будут продолжены», — заявил Джонсон.

Глава правительства отметил, что за последние шесть дней Великобритания эвакуировала 6115 человек, в числе которых были 399 британцев и ленов их семей, 320 сотрудников посольства и 402 гражданина Афганистана.

Ранее глава генерального штаба Великобритании рассказал о сотрудничестве с талибами*.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Они взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.