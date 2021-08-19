Мужчину с татуировкой Зеленского на ноге высмеяли на Украине

Украинские интернет-пользователи со смехом отреагировали на фотографию мужчины, сделавшего на ноге татуировку с изображением президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В комментариях к публикации в Facebook украинцы высмеяли парня, назвав его фанатом главы государства.

«Это калеки! Они даже кожу свою посвятили», – написал Yuriy Dobush.

Один из комментаторов добавил, что на другой ноге должен быть изображен Порошенко. Другой пользователь предположил, что «скоро таких бить будут». Еще один из них подчеркнул, что «на ноге Зеленскому и место».

«Через пару лет она сползет до пятки», – отметил Владимир Нечипась.

Один из комментаторов пошутил, что это не татуировка, а лишай.

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