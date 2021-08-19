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Мужчину с татуировкой Зеленского на ноге высмеяли на Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
42 минуты назад

Украинские интернет-пользователи со смехом отреагировали на фотографию мужчины, сделавшего на ноге татуировку с изображением президента Украины Владимира Зеленского.

Мужчину с татуировкой Зеленского на ноге высмеяли на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В комментариях к публикации в Facebook украинцы высмеяли парня, назвав его фанатом главы государства.

«Это калеки! Они даже кожу свою посвятили», – написал Yuriy Dobush.

Один из комментаторов добавил, что на другой ноге должен быть изображен Порошенко. Другой пользователь предположил, что «скоро таких бить будут». Еще один из них подчеркнул, что «на ноге Зеленскому и место».

«Через пару лет она сползет до пятки», – отметил Владимир Нечипась.

Один из комментаторов пошутил, что это не татуировка, а лишай.

Facebook

В июне Зеленского высмеяли за то, что он пригласил представителей СМИ отдохнуть на природе и пожарить шашлыки по случаю Дня журналиста в стране.

В мире,Владимир Зеленский,Украина,
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