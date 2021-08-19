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Charlie Hebdo выпустил обложку с карикатурой на Месси и талибов*

Газета.Ru
20 минут назад

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo представил обложку нового выпуска с карикатуру на запрещенное в России террористическое движение «Талибан» (организация запрещена в России) и нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

Лионель Месси во время своей первой пресс-конференции после подписания контракта с «Пари Сен-Жермен» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
Фото: ReutersReuters

На обложке изображены женщины в паранджах с надписью Messi и цифрой 30. Рисунок является отсылкой к главным темам прошедшей недели — захват власти в Афганистане движением «Талибан» и переход аргентинского футболиста во французский клуб, где он будет выступать под 30-м номером.

«Талибан»: это хуже, чем мы думали!» — говорится в подписи к карикатуре, опубликованной на странице издания в Twitter.

Владельцем «Пари Сен-Жермен» является катарский фонд Qatar Sports Investments. Арабскую страну не раз обвиняли в финансировании международного терроризма.

Ранее футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари погиб при попытке покинуть страну.

После захвата власти в стране движением «Талибан» (признано в России запрещенной террористической организацией), многие жители попытались покинуть Афганистан. В том числе, зацепившись за стойку шасси взлетающих самолетов или спрятавшись в полости шасси.

В мире,Лионель Месси,Charlie Hebdo,Талибан,Россия,
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