Зеленский наградит Меркель орденом

На Украине подготовили программу визита канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом пишет портал Страна.ua со ссылкой на пресс-группу Бундестага.

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По прибытии в Киев Меркель встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и возложит вместе с ним венки к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве. После этого они проведут переговоры, во время которых обсудят германско-украинские отношения, вопросы безопасности и энергетики, а также ситуацию на Донбассе. Глава республики также наградит канцлера Германии украинским Орденом Свободы.

Кроме того, в Киеве Меркель встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По итогу своего визита она выступит вместе с Зеленским на совместной пресс-конференции.

Ранее политический эксперт Тарас Загородний заявил, что канцлер Германии приедет в Киев «с ультиматумами» от президента России Владимира Путина. По его словам, такой повестки украинскому лидеру стоит ждать после «абсолютно наглого» визита Меркель в Москву, который состоится накануне ее поездки в Киев. Загородний подчеркнул, что после встречи с Путиным она будет намерена «исполнять волю россиян».