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Украина обновит ВМФ для «деоккупации» Крыма

Lenta.ruиещё 9
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал большую программу развития военно-морского флота (ВМФ) страны, согласно которой к 2035 году будет полностью обновлен и модернизирован состав ВМФ. Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

Украина обновит ВМФ для «деоккупации» Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, программа состоит из трех этапов, и на данный момент идет подготовка инфраструктуры для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Помимо этого, в программе обозначено возведение военно-морских баз в Черном и Азовском морях, в частности, близ города Бердянска.

Президент объяснил, что обновление ВМФ является частью стратегии по «деоккупации» Крымского полуострова и его возвращения в состав Украины, а также разблокировки морей от российского флота.

Для реализации планов, подчеркнул Зеленский, важно будет заручиться поддержкой США, Великобритании и государств-членов Европейского союза (ЕС). Он добавил, что в рамках программы республика также наращивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что к 2022 году страна при помощи США и Великобритании получит собственный «москитный флот», состоящий из быстроходных и маневренных малых боевых кораблей. По мнению военного, сейчас республика не располагает необходимым оружием для отражения морского вторжения со стороны России.

В мире,Армия,Владимир Зеленский,НАТО,ЕС,Республика Крым,Украина,
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