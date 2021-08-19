Украина обновит ВМФ для «деоккупации» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал большую программу развития военно-морского флота (ВМФ) страны, согласно которой к 2035 году будет полностью обновлен и модернизирован состав ВМФ. Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

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По его словам, программа состоит из трех этапов, и на данный момент идет подготовка инфраструктуры для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Помимо этого, в программе обозначено возведение военно-морских баз в Черном и Азовском морях, в частности, близ города Бердянска.

Президент объяснил, что обновление ВМФ является частью стратегии по «деоккупации» Крымского полуострова и его возвращения в состав Украины, а также разблокировки морей от российского флота.

Для реализации планов, подчеркнул Зеленский, важно будет заручиться поддержкой США, Великобритании и государств-членов Европейского союза (ЕС). Он добавил, что в рамках программы республика также наращивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.