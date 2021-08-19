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В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

RT на русскомиещё 1
1 час назад

Всего в мире зафиксировали 209 201 939 случаев коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 666 959 заболевших COVID-19.

В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Фото: ReutersReuters

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 4 390 467.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус дал прогноз роста заболеваемости коронавирусом в мире.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

В мире,Виталий Зверев,ВОЗ,РАН,
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