Зеленский одобрил отчуждение земли в 50 м от границы

"Принятие мер по принудительному отчуждению с целью дальнейшей передачи в постоянное пользование военным частям Государственной пограничной службы Украины земельных участков (или их частей) и размещенных на них объектов недвижимого имущества (или его частей), находящихся в собственности юридических и физических лиц и находящихся в пределах земельных участков шириной 30-50 м вдоль линии государственной границы <...>, в случае отсутствия согласия с владельцами указанных земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества по их выкупу", - говорится в одном из пунктов документа, который опубликован пресс-службой офиса украинского лидера.