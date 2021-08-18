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Бежавший из Афганистана президент пообещал вернуться

Газета.Ru
1 час назад

Президент Афганистана Ашраф Гани, сложивший с себя полномочия и бежавший из страны, пообещал вернуться, сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение политика.

Бежавший из Афганистана президент пообещал вернуться
Фото: ReutersReuters

«Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице», — пояснил Гани.

Гани также заявил, что будет вести консультации, пока не вернется в страну, чтобы продолжить свои усилия по борьбе за интересы жителей Афганистана.

Сейчас Гани находится в городе Абу-Даби. Политик согласился уйти в отставку после того, как движение «Талибан» (организация запрещена в России) захватило власть в стране, и улетел с семьей в ОАЭ.

Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать Гани за «продажу родины».

В то же время в северной афганской провинции Панджшер формируется сопротивление радикальному движению «Талибан». По информации телеканала Al-Alam, в боях с талибами в этом регионе участвуют войска, верные вице-президенту страны Амрулле Салеху. Его силам, по сообщениям СМИ, уже удалось выбить «Талибан» из района Чарикар в соседней провинции Парван.

В мире,Ашраф Ахмадзай,Талибан,Интерпол,ИТАР-ТАСС,Кабул,Афганистан,
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